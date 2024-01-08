Семь мужчин призывного возраста на границе со Словакией задержали работники ГПСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Шесть граждан Украины призывного возраста следовали в направлении Словакии, седьмой попытался вне пунктов пропуска пробраться в Украину.
Как отмечается, о движении неизвестного, который шел к границе по лесу, правоохранителей известил сигнализационный комплекс. Другого зафиксировала фотоловушка. Еще двоих удалось остановить на полпути к госгранице благодаря упреждающей информации сотрудников оперативно-розыскного подразделения. Остальных остановили пограничные патрули.
"Последний из тех, кого задержали в эти выходные, направлялся из Словакии в Украину. Его остановили у границы в районе населенного пункта Большой Березный. Мужчина оказался местным жителем. Он признался, что некоторое время находился за границей и решил вернуться в Украину в связи с семейными обстоятельствами", - говорится в сообщении.
Задержанных доставили в пограничные подразделения с целью выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Их дела будет рассматривать суд.