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Семь мужчин призывного возраста на границе со Словакией задержали работники ГПСУ

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Семь мужчин призывного возраста на границе со Словакией задержали работники ГПСУ
В эти выходные военнослужащие Чопского отряда задержали семерых мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Шесть граждан Украины призывного возраста следовали в направлении Словакии, седьмой попытался вне пунктов пропуска пробраться в Украину.

Как отмечается, о движении неизвестного, который шел к границе по лесу, правоохранителей известил сигнализационный комплекс. Другого зафиксировала фотоловушка. Еще двоих удалось остановить на полпути к госгранице благодаря упреждающей информации сотрудников оперативно-розыскного подразделения. Остальных остановили пограничные патрули.

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"Последний из тех, кого задержали в эти выходные, направлялся из Словакии в Украину. Его остановили у границы в районе населенного пункта Большой Березный. Мужчина оказался местным жителем. Он признался, что некоторое время находился за границей и решил вернуться в Украину в связи с семейными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

Задержанных доставили в пограничные подразделения с целью выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Их дела будет рассматривать суд.

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    як воно, з Австрії, прикольно жартувати над хлопцями, що хочуть вижити?
  • Ustym Karmaliuk
    кожен робить свій вибір. я не відповідаю за ваш вибір, а ви не вказуйте мені, що робити.
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    а те что сейчас в окопах не хотят жить ? а те что лежат от меня за 800 метров на Берковецком кладбище на Алее Героев не хотели жить ? или они погибли что бы такие как эти шестеро ползли как тараканы от войны ?
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