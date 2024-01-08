ГУР получило 100 гигабайт секретной информации о российском ВПК стоимостью 1,5 млрд долларов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о получении 100 гигабайт секретных данных с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ").

Информация об этом появилась на официальном сайте ГУР, передает Цензор.НЕТ.

ООО "Специальный технологический центр" находится под санкциями с 2016 года. На его мощностях производится военное оборудование и техника, используемая армией РФ в войне против Украины.

В ГУР сообщают, что указанное предприятие производит БПЛА "Орлан" различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другую военную продукцию.

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"Массив передаваемой для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.д. - речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках. По предварительным оценкам стоимость полученных данных может составлять 1,5 миллиарда долларов. Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК РФ удалось благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиасообщества.