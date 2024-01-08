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Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение депортированных Россией детей и Формулу мира

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Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение депортированных Россией детей и Формулу мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поблагодарил за посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей. Стороны обсудили дальнейшую координацию по этому направлению.

Собеседники подробно обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и организацию предстоящего Глобального саммита мира. Зеленский пригласил представителя Катара на следующую встречу советников в Давосе.

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Топ комментарии

  • Gregory Mihelson
    Створюється враження імітації бурхливої діяльності, з якої користі 0.
  • Олексій Гедз afc45b03
    Срати хотіли усі на твою "формулу". Тупорилий ішак носиться з тою хєрнею вже другий рік, а толку 0 цілих , 0 десятих. Безтолкове чмо імітує "бурхливу діяльність" та засерає голови люду.
  • Kurst Mrk
    Мир = ЯЗ, не твоя усрата формула.
    Займись нареші ділом бовдур .
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