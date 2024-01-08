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Беларусь строит военный городок в 40 километрах от украинской границы

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Беларусь строит военный городок в 40 километрах от украинской границы
Министерство обороны Беларуси соорудит в Гомельской области, в 40 километрах от границы с Украиной, новый военный городок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

По данным издания, строительство должно было начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году, но его первая очередь должна быть сдана уже в марте 2024 года.

Журналисты связывают строительство объекта с заявлением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования".

Строительство проходит на территории нескольких бывших детских лагерей.

Украинский военный эксперт Олег Жданов в комментарии Радио Свобода сказал, что, вероятнее всего, в новом военном городке разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы. Он добавил, что "не удивится", если вдоль границы с Украиной будет построено еще несколько таких объектов.

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