Беларусь строит военный городок в 40 километрах от украинской границы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
По данным издания, строительство должно было начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году, но его первая очередь должна быть сдана уже в марте 2024 года.
Журналисты связывают строительство объекта с заявлением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования".
Строительство проходит на территории нескольких бывших детских лагерей.
Украинский военный эксперт Олег Жданов в комментарии Радио Свобода сказал, что, вероятнее всего, в новом военном городке разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы. Он добавил, что "не удивится", если вдоль границы с Украиной будет построено еще несколько таких объектов.