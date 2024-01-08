Украина, Швеция, Канада и Великобритания обратились в ІКАО по поводу сбитого Ираном самолета МАУ

Министры иностранных дел Украины и еще трех стран совместно инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (ІКАО) против Ирана за использование оружия против гражданского самолета рейса PS752 авиакомпании "МАУ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-аккаунт Министерства иностранных дел Украины и официальный сайт министерства.

Министры Канады, Швеции, Украины и Соединенного Королевства заявили, что совместно инициировали рассмотрение спора в ІКАО против Исламской Республики Иран за использование оружия против гражданского воздушного судна в полете в нарушение международно-правовых обязательств Ирана в соответствии со статьей 3bis Конвенции о международной гражданской авиации (известной как Чикагская конвенция).

"4 года назад Иран сбил рейс 752 Международных авиалиний Украины, в результате которого погибли 176 человек, включая граждан и резидентов наших стран. В течение уже четырех лет Иран отказывается взять на себя полную международно-правовую ответственность за сбивание рейса PS752, несмотря на многочисленные попытки вступить в переговоры по этому вопросу", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что имена осужденных за сбивание самолета МАУ в Иране до сих пор не названы.