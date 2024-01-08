Киевлянам рекомендуют снова носить маски в местах скопления людей
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди госпитализированных пациентов есть и тяжелые", – отметил Поворозник.
Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.
"Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах недуга следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, которую определит врач, своевременно проходить тестирование на COVID-19" , – отметил Поворозник и напомнил, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.