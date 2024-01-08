Шольц призвал ЕС активизировать поставки оружия Украине - запланированные сейчас слишком малы
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом он заявил после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине.
"Поставки оружия в Украину, запланированные сейчас большинством стран-членов ЕС, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", – сказал Шольц.
Немецкий канцлер считает, что Европа должна продемонстрировать, что она "тесно связана с Украиной, она на стороне свободы, международного права и европейских ценностей".
Он подчеркнул, что Германия сейчас является "самым сильным сторонником Украины после США" – на 2024-й предусмотрена поставка оружия и материалов от Берлина на сумму 8 млрд евро. Также есть "миллиарды" на гуманитарную и финансовую помощь, сказал канцлер.
"Однако одного вклада Германии будет недостаточно для обеспечения безопасности Украины", – добавил он.