В течение 8 января россияне из дронов и минометов 18 раз обстреляли Сумщину, - ОВА

В течение дня российская армия совершила 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв из минометов, артиллерии и использование FPV дронов.