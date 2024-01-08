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Кабмин отменил мораторий на отключение коммунальных услуг за долги

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Кабмин отменил мораторий на отключение коммунальных услуг за долги
Кабинет Министров Украины упразднил положение постановления, которое запрещало начислять и взимать неустойку (пеню, штраф) на задолженность за жилищно-коммунальные услуги для населения, а также прекращать предоставление услуги в случае неуплаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Теперь мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг будет действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия, а также если недвижимость была повреждена в результате боевых действий, говорится в документе. В случае повреждения жилья владелец должен проинформировать исполнителя коммунальной услуги.

Кроме того, постановление запрещает начисление платы за жилищно-коммунальные услуги на временно оккупированных территориях с даты начала до даты завершения оккупации.

Также вводятся изменения в постановления о правилах предоставления услуг холодного и горячего водоснабжения. В случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней поставщикам коммунальных услуг при отсутствии счетчиков следует предоставить заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме. Такими документами могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе и предоставленные иностранным государством), отбывание наказания и т.д. Если период отсутствия жильцов в квартире превышает шесть месяцев, потребитель в срок с истечения каждого шестимесячного периода обязан предоставлять исполнителю обновленное заявление с соответствующими документами, чтобы перечислить (или не начислять) стоимость пользования услугой. Однако это право не освобождает потребителя от обязательства платить за отопление.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Це просто пречудово! Ну хоч поржали!
  • Kiev_Kiev_777
    зеленим тварям все нейметься
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    А як відключити послуги щоб не нараховували якщо ніхто не живе Кабмін не сказав?
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