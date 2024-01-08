Зеленский утвердил список переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Сегодня, 8 января, на официальном сайте президента Украины было опубликовано распоряжение №2/2024-рп. В нем говорится о создании делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке дву- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для нашего государства.
Также распоряжение разрешает главе делегации вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников. И утверждает Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины (прилагаются тайно).
Утвержден следующий состав делегации:
- руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак;
- начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов;
- заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;
- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич;
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
- глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;
- заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец;
- заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;
- первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;
- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий;
- министр обороны Рустем Умеров;
- заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий;
– директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко;
– заместитель Руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.