Зеленский утвердил список переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский определил участников делегации для международных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Сегодня, 8 января, на официальном сайте президента Украины было опубликовано распоряжение №2/2024-рп. В нем говорится о создании делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке дву- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для нашего государства.

Также распоряжение разрешает главе делегации вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников. И утверждает Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины (прилагаются тайно).

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Утвержден следующий состав делегации:

- руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак;

- начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов;

- заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;

- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;

- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич;

- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

- глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;

- заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец;

- заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;

- первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;

- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий;

- министр обороны Рустем Умеров;

- заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий;

– директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко;

– заместитель Руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.