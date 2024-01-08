Новости • Борьба с коррупцией

Внутренний аудит Минобороны за последние 4 месяца выявил нарушений на 10 млрд, - Умеров

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Внутренний аудит Минобороны за последние 4 месяца выявил нарушений на 10 млрд, - Умеров
Внутренний аудит Министерства обороны за последние 4 месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Один из приоритетов команды Министерства обороны — очистка системы от неблагополучных участников - внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим — в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы ее преодолеем.

Вполне смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи", - написал Умеров в фейсбуке.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Очкастый, на яйца падущий, экс-министр где???
    Уже стал на лыжи или спокойно пирожинки скупает ???
    А может ему дать ТТ с одним патроном ???
  • Andry Moon
    А винуватий хто?
    Зінка?
  • Young_crocodile
    Это ж сколько наёмников можно было нанять, вместо того чтоб отлавливать инвалидов по улицам, и проталкивать дебильные законы под это дело.
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