Внутренний аудит Минобороны за последние 4 месяца выявил нарушений на 10 млрд, - Умеров

Внутренний аудит Министерства обороны за последние 4 месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Один из приоритетов команды Министерства обороны — очистка системы от неблагополучных участников - внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим — в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы ее преодолеем.

Вполне смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи", - написал Умеров в фейсбуке.

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