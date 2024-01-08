Уоллес призывает министра обороны Британии ускорить темпы оказания военной помощи Украине

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил своего преемника Гранта Шаппса, что Великобритания рискует "отстать" в своей военной поддержке Украины, поскольку министры еще не объявили бюджет военной помощи на 2024-2025 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

В материале издания говорится, что бывший министр сообщил парламенту, что он официально попросил от 2,3 миллиарда фунтов стерлингов – нынешнего годового уровня – до 2,6 миллиарда фунтов стерлингов финансирования для Украины в июне до того, как он покинул правительство, но с тех пор не было сделано ни одного объявления.

"Планировщикам в департаменте Минобороны нужно время, как и украинцам, чтобы привыкнуть. Если мы не начнем делать это объявление в ближайшее время, мы отстанем от многих наших европейских коллег, уже обогнавших нас своей поддержкой", - цитирует Воллеса The Guardian.

Нынешний Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался назвать точную цифру объема военной помощи, однако заверил, что Уоллес "не будет разочарован, и ему не нужно будет ждать слишком долго".

Читайте также: С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных. ФОТО

Теневой секретарь лейбористов по обороне Джон Хили также поднял этот вопрос, заметив, что "текущее финансирование военной помощи со стороны Великобритании заканчивается за считанные недели". Он сказал, что публично обращался с просьбой о выделении новых средств в ноябре.

Шеппс подчеркнул, что обязательства перед Киевом рассчитаны до апреля, и им не угрожает опасность окончания.

Британия уже два года подряд оказывает Украине военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов. Однако если финансирование этого года было объявлено заблаговременно за шесть месяцев, то бюджет на следующий год еще не утвержден.

Напомним, ранее четыре экс-министра обороны Великобритании призвали правительство поторопиться с оглашением помощи Украине на 2024 год.

А глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Британия в 2024 году планирует сохранить помощь Украине на прежнем уровне.