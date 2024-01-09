Белый дом обсуждает с оборонной промышленностью США производство современного оружия для Украины, - Reuters
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Неназванные представители Белого дома сообщили, что во встрече приняли участие руководители компаний, которые представляют разные направления американский военно-промышленный комплекс.
Отмечается, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан созвал встречу, чтобы добиться "возобновления акцента на оказании помощи Украине и преодоления ряда ключевых технологических проблем, которые они определили как сдерживающие ее прогресс и динамику на поле боя".
В числе участников были менеджеры компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, которые преимущественно специализируются на оборонных компьютерных системах, а также Fortem и Skydio, которые занимаются дронами и борьбой с ними.
Участники встречи обсуждали, каким образом Вашингтон может предоставить Украине дополнительную военную помощь. В частности, шла речь о технологиях разминирования, беспилотниках и системах для борьбы с российскими дронами.
Источники Белого дома отмечают, что США таким образом пытается расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям. Американские чиновники также подтвердили, что компании, представленные на встрече, уже напрямую работают с украинским правительством.