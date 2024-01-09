Выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ на Хмельнитчину, одного человека до сих пор ищут. Повреждена жилая застройка

По уточненной информации, вчера утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 3 ракеты.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к сожалению, есть двое раненых людей, которые сейчас находятся на амбулаторном лечении, и двое погибших.

"Кроме того, до сих пор продолжается поисковая операция еще одного человека, который, по предварительной информации, должен быть на объекте, и с которым потеряна связь. Очень надеемся, что его найдут невредимым", - говорится в сообщении.

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Кроме того, получила повреждения жилая застройка - в домах выбиты окна, повреждены автомобили, нежилые помещения. В течение дня работали местные комиссии по установлению объема нанесенных повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное.