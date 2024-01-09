Гладков хочет вывозить детей из Белгородщины в лагеря в другие регионы: "Переживание родителей достаточно велико"

Власти Белгородской области РФ из-за "достаточно большого переживания родителей" хотят крупными организованными группами вывезти детей в лагеря в другие регионы.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что уже обратился к губернаторам за помощью в размещении детей.

В настоящее время их готовы принять в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областях. Гладков надеется, что власти других регионов также согласятся.

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"Сейчас занимаемся, формируем группы. В случае необходимости отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Поэтому родители не должны беспокоиться", - утверждает он.