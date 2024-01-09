Швеция направит свои войска в Латвию для сдерживания РФ, - премьер Кристерссон

В следующем году Швеция отправит свои войска в Латвию. Они войдут в состав сил, возглавляемых Канадой, для сдерживания России от возможного нападения. С помощью серии угроз, дезинформации и кибератак Москва пытается дестабилизировать всю Европу.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Он отметил, что не намерен тратить время на ожидание окончательной ратификации членства его страны в НАТО, и предупредил, что Россия пытается дестабилизировать всю Европу посредством серии угроз, дезинформации и кибератак.

"Мы и наши соседи живем в непосредственной тени захватнической войны России против Украины. Но угрозами, дезинформацией и кибератаками Россия пытается дестабилизировать всю Европу", - заявил премьер-министр Швеции.

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По его словам, поддержка Украины со стороны Швеции, Евросоюза и США должна продолжаться.

"Продолжение американской поддержки предполагает сильную поддержку Европы. Критика недостаточного привлечения Америки звучит ошибочно, если мы сами не отстаиваем свой континент", - добавил он.

Кристерссон также отметил, что Швеция имеет уникальный военный потенциал – в воздухе и под водой, с разведывательными возможностями и закаленными солдатами.

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По его словам, Швеция внесет свой вклад в защиту и сдерживание НАТО и готова предоставить наземные боевые подразделения для защиты стран Балтии.

"Сегодня я могу сказать, что правительство нацелено на то, чтобы Швеция участвовала с сокращенным батальоном в возглавляемых Канадой силах в Латвии", - отметил шведский премьер.

По его словам, Украина продемонстрировала, что важнейшим ресурсом страны в войне является общая воля к защите, поэтому 19 января Швеция снова вводит гражданский долг.

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