Замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей Украины в восстановлении, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина точно получит деньги на восстановление из замороженных российских активов. Первые средства поступят еще до конца войны с Россией. Этих замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей государства в восстановлении.

Об этом глава МИД сказал в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.

"Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% наших потребностей в восстановлении. Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру средствами разрушившей их страны", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, получение средств занимает некоторое время. В то же время, министр ожидает, что первые деньги из замороженных активов поступят в Украину еще до конца войны.

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"Мы должны построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы. Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент.

Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных", - констатировал Кулеба.

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