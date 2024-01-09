Можем реанимировать изготовление ракет, самолетов и кораблей, – председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич
Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы считаем перспективными все без исключения номенклатуры ВВТ (вооружения и военной техники. - Ред.), которые необходимы нашим Cилам обороны. Наша цель – как можно скорее выйти на уровень максимального удовлетворения потребностей фронта продукцией собственного или совместного с партнерами производства", - отметил он.
По словам Завитневича, Украина действует системно по двум направлениям: первое – это начало новых номенклатур продукции нашей "оборонки", из наиболее известного – беспилотники, артснаряды. Второе направление – реанимирование оборонных способностей, которые Украина имела в прошлом. Речь идет о танко-, ракето-, самолето- и кораблестроении.
"По каждому из этих направлений в разы усилена поддержка государственных предприятий ОПК, развитие частного сектора. Принят ряд других мер, в том числе упрощены все процедуры импорта необходимых комплектующих, финансирование долгосрочных контрактов и т.д.", - добавил глава комитета.