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Можем реанимировать изготовление ракет, самолетов и кораблей, – председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

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Можем реанимировать изготовление ракет, самолетов и кораблей, – председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич
Украинский ВПК действует системно в отношении изготовления оружия и обеспечения им украинских защитников.

Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем перспективными все без исключения номенклатуры ВВТ (вооружения и военной техники. - Ред.), которые необходимы нашим Cилам обороны. Наша цель – как можно скорее выйти на уровень максимального удовлетворения потребностей фронта продукцией собственного или совместного с партнерами производства", - отметил он. 

По словам Завитневича, Украина действует системно по двум направлениям: первое – это начало новых номенклатур продукции нашей "оборонки", из наиболее известного – беспилотники, артснаряды. Второе направление – реанимирование оборонных способностей, которые Украина имела в прошлом. Речь идет о танко-, ракето-, самолето- и кораблестроении.

"По каждому из этих направлений в разы усилена поддержка государственных предприятий ОПК, развитие частного сектора. Принят ряд других мер, в том числе упрощены все процедуры импорта необходимых комплектующих, финансирование долгосрочных контрактов и т.д.", - добавил глава комитета.

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Топ комментарии

  • Vlad Hof
    О как! Уже корабли и самолеты реанимируем. Гигант мысли очередной из клоунской команды
  • Ol Ol 489f6131
    Можемо реанімувати виготовлення ракет, літаків та кораблів, - голова комітету ВР з нацбезпеки Завітневич Джерело: https://censor.net/ua/n3466438

    Але не будемо.... бо красти не зможемо.
  • Амандрапапупа
    Б Р Е Ш Е !!!
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