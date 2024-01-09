В РФ накануне президентских выборов поддержка войны против Украины снизилась, - ISW

Российские власти продолжают свои усилия по консолидации контроля над информационным пространством накануне президентских выборов осенью 2024 года. Как следствие, уровень внутренней поддержки полномасштабного вторжения в Украину среди россиян несколько снизился.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, власть РФ пытается консолидировать контроль над информпространством перед выборами президента в марте этого года. Она начала наказывать медиа и отдельных граждан за распространение "фейков", в которых якобы дискредитируется российская армия.

В России на этом фоне несколько снизился уровень внутренней поддержки полномасштабного вторжения в Украину, но этого недостаточно для развертывания громкого антивоенного движения в РФ.

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По сообщениям кремлевских СМИ, российские Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор подготовили законопроект об "оперативном блокировании противоправного контента в Интернете" с помощью специализированной информационной системы.

Как отмечается, в 2023 году Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор 555 сообщений с требованием заблокировать "фейки", "дискредитирующие" ВС РФ и военное и политическое руководство страны.

В то же время российские власти удалили или заблокировали более 69 тыс. интернет-ресурсов. Говорят, что темами этих якобы ложных материалов или комментариев стали война против Украины, решение органов власти РФ и нарушение избирательного процесса на выборах губернаторов в сентябре 2023 года.

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Так, 8 января российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что последние опросы показали снижение поддержки россиянами полномасштабного вторжения РФ в Украину в преддверии президентских выборов.

Издание сослалось на данные опросов оппозиционных социологических организаций "Chronicles" и "Public Sociology Laboratory", а также на неуказанные источники в Кремле. Они показывают, что процент россиян, поддерживающих вывод российских войск из Украины "без достижения целей Кремля", впервые превысил процент граждан России, поддерживающих продолжение войны в конце 2023 года.

Неназванный источник, связанный с администрацией президента России, сообщил "Верстке", что менее 50% респондентов недавнего опроса, спонсируемого Кремлем, поддерживают продолжение войны России в Украине, в то время как более 30% выступают за мирные переговоры.

Однако "Верстка" утверждает, что снижение поддержки войны еще не привело к громкому антивоенному политическому движению в России из-за постоянной внутриполитической поддержки диктатора Владимира Путина.

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В конце ноября 2023 года издание Chronicles заявило, что данные телефонного опроса в октябре свидетельствуют о том, что процент респондентов, являющихся сторонниками войны и не поддерживающих вывод российских войск из Украины, если Россия не достигнет своих "военных целей", уменьшился с 22% до 12% в период с февраля 2023 по октябрь 2023 года.

В то же время 40% респондентов поддержали вывод российских войск из Украины без достижения "целей" Кремля. Эта цифра оставалась неизменной на уровне примерно 39-40% в течение 2023 года.

Однако "Левада-центр" в конце октября заявил, что 55% опрошенных россиян считают, что Россия должна начать "мирные переговоры", в то время как 38% выступают за продолжение ведения войны – эти цифры в основном остаются неизменными с июля 2023 года.

Кроме того, 5 декабря организация также опубликовала опрос, показавший, что российская общественность по-прежнему размышляет над вопросами о завершении и исходе войны, а также о мобилизации и перспективах мира в соответствии с ростом внутренней поддержки вывода российских войск из Украины и призывов к "мирных переговоров"

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