Новости • мобилизации

В законопроекте о мобилизации значительное внимание уделено восполнению потерь в воинских частях, - председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

21 080192
В законопроекте о мобилизации значительное внимание уделено восполнению потерь в воинских частях, - председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич
Отдельные нормы законопроекта о мобилизации будут существенно изменены. В ходе обсуждения документа большое внимание уделили аргументам относительно восполнения потерь в боевых частях.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в ходе обсуждения также поднимался вопрос финансирования и источников покрытия потребностей с учетом ресурсов украинской экономики.

"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, горячие дискуссии, обмен аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают", - отметил Завитневич.

Он прогнозирует, что некоторые нормы законопроекта будут существенно изменены во время рассмотрения в Раде.

Финальное решение о законопроекте о мобилизации планируется во вторник, 9 января, добавил он.

Также читайте: Завитневич о законопроекте по мобилизации: Отдельные нормы претерпевают существенные изменения. Комитет примет финальное решение во вторник

Напомним, 25 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по нацбезопасности наработает компромиссный вариант.

Топ комментарии

  • Серая Лиса
    "На всіх засіданнях була робоча атмосфера, гарячі дискусії, обмін аргументами, іноді емоційно." Було весело. Бо ті, хто засідав там та їх діти і родичі ніколи не стануть тими самими втратами.
  • Шмяк 4c67f4eb
    Силовики і дармоїди(держапарат) покажіть свій патриотизм,вас кнурів вистачить не на одне повне поповнення
  • ॐ Серж ॐ
    Обмежено придатна армія це щось нове в науці і техниці.

    Варто розуміти, що обмежено придатні це ті хто не схотів корумпувати мсекі аби купувати інвалідність.

    А потім кажуть що людина померла від сердцевого нападу, або інсульту в окопі і тому він «не бойові втрати». Випоат нуль. Навіть обгрунтують не пов'язаність його смерті з бойовими діями, бо згадають, що він на влк скаржився на біль в серці, але скаржився якось не так. От тоді і картки піднімуть і лікарів які ставили ліагноз, що людина хвора була «ізначально», а тому сам винен, що не зумів переконати ВЛК в цьому.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости