ОПК стран НАТО не готов к войне такой продолжительности, - Завитневич о падении объемов военной помощи Украине

Сокращение объемов военной помощи Украине вызвано низкими запасами в странах Запада и неготовностью быстро нарастить производство.

Об этом глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, одна из причин - это неготовность ОПК стран НАТО к войне такой продолжительности, да еще и с такой интенсивностью затрат боеприпасов на поле боя и потребностями военной техники для удержания паритета с Россией, готовившейся к войне десятилетиями", - сказал он.

По его словам, запасы, которые были на складах западных стран, в значительной степени израсходованы и требуют инвестиций для пополнения. "Не следует забывать, что значительная часть вооружения, поставляемого Украине, - высокотехнологична, и ее выпуск требует не нескольких дней, а даже нескольких месяцев", - добавил глава оборонного комитета Рады.

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Как отметил Завитневич, другая причина - следствие объективных процессов, процедур, по которым развивается экономика Запада.

Следует учесть, что на Западе нет военного положения, поэтому нет возможности резко менять объемы заказа и выделять ресурсы на производство вооружения и военной техники (ОиВТ). В отличие от авторитарных и диктаторских форм правления, где в ручном режиме можно изменять контракты, государственные заказы и даже перепрофилировать целые предприятия, на Западе – рыночная экономика. Там все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его выполнение и большие штрафы за нарушение.

Это означает, что для запуска производства какой-то номенклатуры должен быть остановлен выпуск другой, и, соответственно, заказчику компенсировано недополучение того, что было обещано", - рассказал Завитневич.

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