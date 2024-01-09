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В Европе война в Украине стала привычной, общественное мнение замедляет принятие решений по военной поддержке, - премьер Эстонии Каллас

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В Европе война в Украине стала привычной, общественное мнение замедляет принятие решений по военной поддержке, - премьер Эстонии Каллас
Для демократических европейских стран война РФ против Украины стала привычной, поэтому принятие решений по военной поддержке замедляется общественным мнением.

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны, цитирует ее Delfi, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Эстония будет оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет.

Она подчеркнула, что если каждая страна внесет по 0,25% своего ВВП, Украина сможет победить в войне против России.

Она призвала партнеров по всему миру последовать примеру Таллина.

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Каллас подчеркнула, что за последние месяцы люди привыкли к войне РФ против Украины, а в демократических странах принятие решения замедляется общественным мнением.

"Поэтому необходимо вести последовательную разъяснительную работу по важности поддержки Украины", – добавила премьер Эстонии.

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Стала звичною, бо стала затяжною. Стала затяжною, бо зброю нормальну нам не дають і у потрібній кількості. А потім цинічно заявляють: ну ви ж не можете перемогти у цій війні, тому починайте домовлятися...
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    А що Зешобла зробила для відбудови власного ВПК?

    Треба на себе розраховувати, а не на Європу та дядю Сема.
  • Vitaliy Sander
    Якщо у нас більшість в країні "усталі ат вайни" то що ви від європейців хочете.
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