По меньшей мере 41 военного РФ из оккупированного Крыма взяли в плен Силы обороны Украины

Украинские защитники взяли в плен более 40 военных РФ из оккупированного Крыма. Большинство из них, вероятно, - граждане Украины.

Об этом сообщает представительство Президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждено взятие в плен, по меньшей мере, 41 военнослужащего России из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Также, отметили в представительстве, на оккупированном полуострове произошли захоронения не менее 632 солдат российской армии. 475 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная их часть не обнародуется.

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