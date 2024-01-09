В Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации, - Железняк

В Верховной Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации. Один из них – от Кабмина, а 4 – альтернативные.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро в Раде уже 5 версий законопроекта о мобилизации (правительственный и 4 альтернативы). Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому наверняка это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум, на Комитете", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается закрытое обсуждение у спикера с фракциями.

"На 10:00 уже назначен Комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. При том, до сих пор неизвестно, какое оно будет", - добавил он.

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