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В Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации, - Железняк

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В Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации, - Железняк
В Верховной Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации. Один из них – от Кабмина, а 4 – альтернативные.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро в Раде уже 5 версий законопроекта о мобилизации (правительственный и 4 альтернативы). Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому наверняка это весь перечень. Плюс, согласно регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум, на Комитете", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается закрытое обсуждение у спикера с фракциями.

"На 10:00 уже назначен Комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. При том, до сих пор неизвестно, какое оно будет", - добавил он.

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В Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации, - Железняк 01

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Топ комментарии

  • Маркиз
    "мало хто звертає увагу на "дрібнички", в яких криється диявол, і майже ніхто не зводить їх до купи:
    1) директиву про напад хутлєр підписав ввечері 18-го січня 2022-го року, коли стало зрозуміло, що в суді, за яким з вікна готелю спостерігав держсекретар Блінкен, Порошенка не заарештують, і великих заворушень в Києві на його захист спровокувати не вдастся, отже не буде шансу завести свою армаду під виглядом "миротворців" за казахським сценарієм;
    2) через день почали прилітати літаки з Джавелінами і Стінгерами з США (британські Енлави прибули раніше, але ZEлена влада їх вже приховала), звернемо увагу, що це все РУЧНА зброя, придатна і для партизанського спротиву (Блінкен бачив особисто, що є люди, яким можна її довірити, а більш потужні системи озброєнь можуть бути здані окупантам разом з територіями, або розбомблені на складах, бо "нє нагнєтайТє");
    3) весь місяць західні візитери ледь не щодня няньчили ZE, щоб він не впоров бува якої неочікуваної дурниці, але в лютому почали часткову евакуацію посольств;
    4) вторгнення орди орків розпочалося через тиждень після завершення розмінування Півдня (виходів з Криму і узбережжя Азовського моря), а з Півночі був наказ ZE перекинути ВСІ війська в зону ООС, який Залужний "не встиг" виконати, розгортання територіальної оборони наполегливо саботувалося владою "слуг", а всі керівники, які вчинили успішний спротив вторгненню на місцях, зараз під слідством, або позбавлені посад;
    5) серед перших колон вторгнення рашистів йшло багато поліцаїв, які мали "наводити порядок" за казахтанським сценарієм, це показує, що в планах хутлєрівського СВО була "миротворча міссія з захисту законної влади" (ZE мав гарантії особистої безпеки для офіційної передачі влади "легітимному" янукОвочу, якого приперли до Мінська);
    6) на захоплених територіях окупанти зразу ж ставили до влади колаборантів-слуг та цілеспрямовано за заздалегіть підготовленими списками винищували патріотично налаштованих активістів, що ясно вказує на добре скоординовану з окупантом підготовку до здачі ZEленими чоловічками з партії "слуг";
    7) особисто "герой-боНеВтик оманський" постійно має поруч д'Єрмака - наглядача-управителя від патрушева, має за плечем охоронця бєні, який миттєво зверне йому шию в разі чого, а ще має якусь "опіку" від МІ6 (під час візтиу в Лондон, після парижської зустрічі з хутлєром, ZE мав безпрецедентну в світовій історії цілоденну аудієнцію з шефом цієї розвідСлужби, після чого крИмлівського реZEдента можна вважати агентом 006 )…
    Можна довго ще складати цей пазл, але один висновок очевидний: "слуги" кровно зацікавлені у відтягуванні закінчення війни, бояться швидкої перемоги України і всіма силами намагатимуться саботувати підвищення обороноздатності, узурпувати владу і винищити опонентів. Отже, поки в Україні діє ця влада, чекати повної довіри Заходу і передачі новітніх систем озброєнь не варто апріорі.
    Юрій Шередеко"
  • stanis nasvaiko
    Хочуть наділити ТЦК повноваженнями перевіряти військово-облікові документи. Та вони і без повноважень уже перевіряють, заламують, запихають в авто і привозять до ТЦК, а тут їх хочуть ще й уповноважити.

    А тепер порівняємо з поліціянтами. Останні за законом мають повноваження перевіряти документи, але за відмову їх пред'являти, буває примудряються і покласти фейсом в асфальт та вліпити злісну непокору представнику правоохоронного органу - ст. 185 КУпАП. А уявіть, що в законі таки ощасливили ТЦК повноваженнями - і що тоді отримаємо? Пишіть у коментарях.

    А як вам повноваження начальника ТЦК накладати арешт на майно осіб, які ухиляються? Сидить такий собі бос, відкрив реєстр боржників, клацнув кнопочкою і оп! - вітаємо, ви тепер безхатько. Це я так реагую саркастично, аби не лаятися. І все це може стати реальністю, якщо введуть норму:

    ОБОВʼЯЗКОВО ЗʼЯВИТИСЯ ДО ТЦК

    Протягом 20 днів з дати продовження мобілізації. В разі прийняття закону до середини лютого 2024 року, тобто дати продовження тримісячного терміну воєнного стану, якщо ви не з'явилися до ТЦК - то автоматично будете винні за ст. 210-1 КУпАП з отими космічними штрафами від 34 000 до 51 000 грн. А для того, щоб обілетити всіх, хто не з'явився, строк притягнення до адміністративної відповідальності збільшують із трьох місяців до трьох років. Простими словами: штрафуватимуть навіть через три роки.

    І гадаєте, що це все? А ось вам родзинка: протокол за порушення законодавства про мобілізацію складати не потрібно. Чому? Бо одразу виноситься постанова начальником ТЦК, де він без будь-яких пояснень, виклику особи та доказів визнає вас винним і накладає штраф. Круто, та я вас прошу, дрібниця.

    А якщо серйозно - це повний Пе: Правовий Провал. Таке враження, наче ти якийсь раб на плантації: якщо мовчиш - отримуй раз батогом, а будеш скаржитись - отримуй десять.

    ВІДМОВА ВІД ВЛК - ТЮРМА

    Пропонують криміналізувати відмову від проходження ВЛК. А тепер уявіть: ви йдете вулицею, нікого не чіпаєте, а вас заштовхали в бус, завезли до ТЦК, дали направлення на ВЛК і поставили перед вибором - проходиш ВЛК або строк 3 роки. Як вам перспектива?

    Ми можемо довго ламати списи над необхідністю такого покарання, але в Кримінальному кодексі головним і фундаментальним принципом є суспільна небезпечність заподіяної шкоди, тобто вчинення суб'єктом (людиною) кримінального правопорушення, яке тягне за собою на покарання у вигляді позбавлення волі.

    Хтось мені може пояснити в чому полягає суспільна небезпечність відмови проходити ВЛК? Що такого скоїла людина, що її потрібно посадити за ґрати?
  • Василь d5bbff27
    А ДЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ВІД ПРЕЗИДЕНТА---ЦЕ ЙОГО ОБОВЯЗОК ЗГІДНО КОНСТИТУЦІЇ .. Все робиться ,щоб затянуть процес і зірвати мобілізацію Все робиться "уродами" щоб виконати домовленості в Омані і здати Україну ранці.
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