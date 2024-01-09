Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера "М9ком": Часть жителей столицы РФ осталась без интернета

Группировка хакеров Blackjack, вероятно при поддержке СБУ, взломала российского столичного интернет-провайдера "М9ком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Хакеры снесли серверы провайдера. В общей сложности было удалено 20 ТВ данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д. Как следствие – часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ.

Также они выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили (ссылка открывается через браузер TOR) для исследования всеми желающими.

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