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Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера "М9ком": Часть жителей столицы РФ осталась без интернета

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Группировка хакеров Blackjack, вероятно при поддержке СБУ, взломала российского столичного интернет-провайдера "М9ком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Хакеры снесли серверы провайдера. В общей сложности было удалено 20 ТВ данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д. Как следствие – часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ.

Также они выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили (ссылка открывается через браузер TOR) для исследования всеми желающими.

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Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 01
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 02
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 03
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 04
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 05
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 06
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 07
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 08
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 09
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 10
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 11
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 12
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 13
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 14
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 15
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 16
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 17
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 18
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 19

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