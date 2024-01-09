Новости

Пробелы в действующих механизмах мобилизации, - Завитневич о насильственных действиях ТЦК на улицах

18 931155
Пробелы в действующих механизмах мобилизации, - Завитневич о насильственных действиях ТЦК на улицах
Ситуации, когда представители ТЦК хватают людей на улице и применяют к ним при этом силу, являются нарушением законов. Причина – советская система мобилизации и устаревшая система бумажного учета мобилизационного ресурса. Каждый такой случай требует расследования и ответного реагирования.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", - отметил он.

По его словам, "военкоматы застряли в прошлом".

"К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", - объяснил Завитневич.

Читайте также: Жена полтора месяца ищет мужа Никиту Горшкова: У полиции была информация, что он в ТЦК Мукачево. Там говорят, что где-то на полигоне в Ривном. Документов нет. ВИДЕО

Нардеп отметил, что трансформация советских военкоматов в ТЦК и внедрение системы "Оберег" немного улучшили ситуацию, но в целом "из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась".

"Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины", - добавил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

Также читайте: Избиение в Тернопольском ТЦК: будут судить двух служащих военкомата

Топ комментарии

  • Реджина Фаланджі
    Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська"

    Та ти і сам від них далеко не відстав, називаючи людей "мобілізаційним ресурсом"
  • Igor Bez
    насильницькі дія це кримінал, а не прогалина
  • Лазоренко Лариса
    "Суспільство можна вважати тоталітарним, коли всі його структури стають кричуще штучними, тобто коли правлячий клас втратив своє призначення, однак чіпляється за владу силою або шахрайством"

    Орвел
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости