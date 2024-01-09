Пробелы в действующих механизмах мобилизации, - Завитневич о насильственных действиях ТЦК на улицах

Ситуации, когда представители ТЦК хватают людей на улице и применяют к ним при этом силу, являются нарушением законов. Причина – советская система мобилизации и устаревшая система бумажного учета мобилизационного ресурса. Каждый такой случай требует расследования и ответного реагирования.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", - отметил он.

По его словам, "военкоматы застряли в прошлом".

"К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", - объяснил Завитневич.

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Нардеп отметил, что трансформация советских военкоматов в ТЦК и внедрение системы "Оберег" немного улучшили ситуацию, но в целом "из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась".

"Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины", - добавил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

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