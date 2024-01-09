Пробелы в действующих механизмах мобилизации, - Завитневич о насильственных действиях ТЦК на улицах
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", - отметил он.
По его словам, "военкоматы застряли в прошлом".
"К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", - объяснил Завитневич.
Нардеп отметил, что трансформация советских военкоматов в ТЦК и внедрение системы "Оберег" немного улучшили ситуацию, но в целом "из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась".
"Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины", - добавил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.