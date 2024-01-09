Дефицит зенитных ракет есть, никто этого не скрывает. Но к публикациям западных СМИ следует относиться с осторожностью, - Игнат

На данный момент дефицит зенитных управляемых ракет действительно существует в Украине, но к материалам в западных СМИ по этому поводу следует относиться с осторожностью.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона "Єдині новини", комментируя статью, вышедшую в The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Давайте разберемся, кто предупреждает – источники, которые нашла газета The New York Times. Я очень осторожно отношусь к таким заявлениям и высказываниям. Для чего они делаются и кому это выгодно – тоже вопрос. Не раз уже комментировал эти заявления и публикации в западных СМИ, они появляются уже не впервые", - отметил Игнат.

По его словам, нужно с осторожностью относиться к подобным статьям в западных СМИ.

Спикер отметил, что Украина сегодня зависит от поставок западного вооружения, и речь идет не только о зенитных управляемых ракетах.

"У нас появляется все больше западной техники, соответственно, она нуждается как в обслуживании, ремонте, обновлении, пополнении, так и боеприпасах. Даже советские боеприпасы к зенитным управляемым системам мы тоже получаем от стран, имеющих на вооружении такие системы. Происходят нормированные поставки в соответствии с затратами. Украина потратила сейчас немалый запас имевшихся ракет на эти три атаки (одна - более мощная), затем идет тенденция к меньшему применению средств воздушного нападения, все равно это большой расход, и зенитных управляемых ракет, в частности", - объяснил Игнат.

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По его словам, военные производства в Европе, США и других странах набирают обороты, однако дефицит определенного вооружения все равно ощущается.

"Поэтому дефицит зенитных управляемых ракет, разумеется, есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо информированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны", - подытожил представитель.

Ранее издание The New York Times писало, что в США могут возникнуть проблемы с поставкой Украине ракет к Patriot из-за нехватки финансирования.