У Грузии на протяжении веков один враг - Россия. Многие не осознают этого до сих пор, - президент Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия была врагом ее страны на протяжении веков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Грузия онлайн".

По словам Зурабишвили, в Грузии на протяжении веков один враг - Россия, но некоторые этого не осознают и сегодня.

"Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые - не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, которого и сам враг не скрывает. Во всем прослеживается этот факт. Возможно, в какие-то периоды после независимости (Грузии. - Ред.). ) кто-то мог подумать, что могло быть другое отношение со стороны России.

Может быть, я не знаю, в России кто-то думает о том, что могут быть другие отношения с соседом. Но сегодня этого нет, не существует - нет никакого знака оттуда, который бы указывал на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями", - отметила глава государства.

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