Минобороны РФ сформирует серийную линейку всех типов беспилотников – от сверхмалых до тяжелых ударных.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, цитирует пропагандистское "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов (БПЛА – ред.). В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от сверхмалых до тяжелых ударных", - отметил он.

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