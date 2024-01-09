На YouTube-канале Цензор.НЕТ состоится благотворительный онлайн-концерт группы "Ukie’z": Сбор на FPV-дроны "Дикие Шершни"
Об этом сообщил участник группы и журналист Богдан Буткевич, передает Цензор.НЕТ.
"Собираем мы сегодня, друзья, на наш родной цензоровский проект производства FPV-дронов "Дикие Шершни". Дронов, которые уже имеют большую славу по фронту в качестве одних из самых качественных и эффективных орудий для превращения рашистов в хороших рашистов", - отметил он.
Онлайн-трансляция пройдет на канале Цензор.НЕТ в YouTube.
Донаторы смогут выиграть также призы:
- флаг Украины с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (разыгрывается среди всех благотворителей);
- флаг "Дикие шершни" (получит автор самого крупного доната);
- патчи "Дикие шершни" (три поощрительных приза среди всех участников).
Благотворительный сбор на fpv-дроны "Дикие шершни":
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