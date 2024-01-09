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В Киеве таксиста оштрафовали на 3,4 тыс. грн за отказ обслуживать пассажирок на украинском

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В Киеве таксиста оштрафовали на 3,4 тыс. грн за отказ обслуживать пассажирок на украинском
В Киеве оштрафовали на 3,4 тыс. грн таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", - заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Как сообщалось ранее, в 2023 году в адрес Уполномоченного поступило на 30% больше обращений граждан (3692) о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чем в 2022 году (2846).

Смотрите также: В прошлом году поступило рекордное количество обращений о нарушении языкового закона, - Креминь. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии

  • Vitaliy Sander
    Є закон, крапка. Вдома можеш штокать і какать скільки тобі влізе. В публічних місцях і в сфері обслуговування не маєш права.
  • Oleksandr Onys
    Так уже влаштував, твій друг і захисник "рускагаварящєго насєлєнія" пан *****
  • H f57ab51b
    для початку тебе тут, *************, забанимо.
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