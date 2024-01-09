После публикаций СМИ Минобороны сразу решило расторгнуть договоры, связанные с Гринкевичами, - замминистра Половенко о новом коррупционном скандале

В Министерстве обороны утверждают, что приняли решение расторгать все договоры с компаниями, связанными с Гринкевичами. Речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, подозреваемом в масштабном хищении денег, выделенных на нужды военных.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве договоров, которые были заключены", - ответил он на вопрос о позиции Минобороны по поводу скандала вокруг Гринкевичей.

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

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Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграмм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ДБР взятку в сумме $500 тыс.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ДБР взятку в $500 тысяч".