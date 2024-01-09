Ракетная атака РФ на Киев 29 декабря 2023 года: Число жертв возросло до 33 человек

В результате ракетного удара РФ по Киеву погибли 33 человека. Сегодня в Шевченковском районе столицы обнаружили еще одного погибшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"При демонтаже разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции", - говорится в сообщении.

Так, количество жертв возросло до 33 человек.

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