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Ракетная атака РФ на Киев 29 декабря 2023 года: Число жертв возросло до 33 человек

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Ракетная атака РФ на Киев 29 декабря 2023 года: Число жертв возросло до 33 человек
В результате ракетного удара РФ по Киеву погибли 33 человека. Сегодня в Шевченковском районе столицы обнаружили еще одного погибшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"При демонтаже разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции", - говорится в сообщении.

Так, количество жертв возросло до 33 человек.

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Топ комментарии

  • Diesel_Sasha
    що там зі зрадницею басалаєвою? премію портнова-єрмака вже отримала?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Привладних, які «невинними діями» сприяли УБИВСТУ ****** Українців та знищенню підприємств ОПК, так і далі тримають на посадах…
    Шмигаль Костін Малюк …. ще не на часі….

    Західні Партнери, добре знають і розуміють: ЧОМУ, ХТО, КОЛИ….та результат!!
  • MrStepanovM
    це Артем...знають всі...тому кацапи і поцілили, бо Басалаєва доповіла...
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