Ракетная атака РФ на Киев 29 декабря 2023 года: Число жертв возросло до 33 человек
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В результате ракетного удара РФ по Киеву погибли 33 человека. Сегодня в Шевченковском районе столицы обнаружили еще одного погибшего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.
"При демонтаже разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции", - говорится в сообщении.
Так, количество жертв возросло до 33 человек.