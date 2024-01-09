Экс-премьер Италии Драги является основным кандидатом на должность главы Евросовета вместо Мишеля, - FT

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги является основным кандидатом на пост главы Евросовета после намерения Шарля Мишеля досрочно уйти в отставку для участия в выборах в Европарламент. Также среди кандидатов – нынешние премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом изданию Financial Times сообщили официальные лица и дипломаты ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сложно предусмотреть последовательность соглашений по замещению высших должностей в ЕС, которые также зависят от результатов выборов по всему Евросоюзу.

Источник, близкий к Драге, сказал, что он не претендует ни на одну из ведущих ролей в блоке.

"Но спекуляции по поводу перспектив Драги, основанные на его послужном списке, опыте и статусе одной из самых выдающихся фигур ЕС, подчеркивают желание многих столиц окончательно определить преемника задолго до вероятного ухода Мишеля в середине июля", - пишет издание.

В ЕС считают, что "он вряд ли скажет "нет", если его серьезно попросят".

Издание отмечает, что срочность поиска преемника Мишеля частично вызвана возможностью того, что Европейский совет может временно возглавить венгерский премьер Виктор Орбан, чья страна будет председательствовать в Совете ЕС. Это произойдет, если не удастся согласовать кандидатуру до того, как Мишель покинет пост.

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Однако лидеры ЕС могут назначить временного кандидата, чтобы не допустить Орбана. Но Драги вряд ли согласится на временную роль.

Другие имена, выдвигаемые на пост Европейского совета, включают действующих премьер-министров, таких как Педро Санчес из Испании и Мэтте Фредериксен из Дании.

В отличие от Драги оба лидера связаны с крупными европейскими политическими партиями, что является важным фактором при назначениях в ЕС.

Отсутствие партийной принадлежности у Драги "повредит ему", заметил дипломат ЕС.

FT отмечает, что страны-члены ЕС из Центральной и Восточной Европы уже давно жалуются на то, что руководящие должности слишком часто получают западноевропейцы.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о своем намерении досрочно покинуть пост и присоединиться с июня к бельгийской либеральной партии MR – Mouvement Réformateur (Реформистское Движение), чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент.

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