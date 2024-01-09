Подготовка персонала по обслуживанию F-16 в Украине продолжается, - Минобороны
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"По подготовке нашего персонала к полноценной работе и обслуживанию F-16. В конце декабря первая группа пилотов завершила базовую подготовку в рамках работы международной Коалиции военно-воздушных сил. Такая подготовка, в том числе языковая, продолжалась с августа 2023 для опытных пилотов. После этого пилоты отправились в Данию на обучение напрямую управлять боевыми самолетами F-16", - говорится в сообщении.
По словам Павлюка, в настоящее время другие группы пилотов в рамках языковой и базовой летной подготовки продолжают обучение в Великобритании.
"Одновременно с этим, благодаря усилиям партнеров, идет подготовка летного персонала, инженеров и авиатехников. Любые вопросы готовности наших специалистов и инфраструктуры к работе с многоцелевыми самолетами F-16 мы решаем в приоритетном порядке. Работа продолжается!" - подытожил заместитель министра обороны.