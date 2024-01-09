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Украина должна развивать свой оборонный потенциал, чтобы не зависеть только от партнеров, - Гудыменко

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Украина должна развивать свой оборонный потенциал, чтобы не зависеть только от партнеров, - Гудыменко
Украина стоит перед вызовом максимально затяжной войны, что требует не только отваги, но и стратегического подхода к готовности противостоять врагу длительный период. Государству нужно изменять подходы к обеспечению войск и работать над усовершенствованием собственного оборонно-промышленного комплекса.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Українське об’єднання "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас", передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно готовиться к максимально затяжной войне. Я не буду прогнозировать, потому что я историк, а не таролог. Но нужно готовиться, ведь вооруженная агрессия РФ, в первую очередь, – это наша проблема, а потом уже всего цивилизованного мира. Но война пришла на нашу землю. Она здесь, с нами. И мы должны делать все, чтобы сражаться даже самостоятельно. А чтобы сражаться с самой большой страной мира, нам нужно быть максимально независимыми во всем. Независимость - это не только то, что у нас есть свой флаг, но и то, что у нас есть оружие, чтобы этот флаг защитить. Этим мы тоже должны заниматься", - объснил Гудыменко.

По словам ветерана, в Украине необходимо наладить качественный процесс собственного вооружения и материально-технического обеспечения, а не только надеяться на помощь от союзников.

"Оборонно-промышленный комплекс никогда не стоит на месте и развивается во время войны. Наша задача лежит в двух плоскостях. Первая - постоянное развитие новых технологий, потому что именно это дает нам преимущество над россиянами. FPV дроны - отличный пример. Каждый шаг отставания от россиян может стоить нам дорого. На самом деле Украина - достаточно инновационная страна, чтобы надеяться на преимущество в этом аспекте. Второе - у нас есть банальные расходники, но далеко не все из них покрываются за счет украинского производства. Это касается турникетов, мин, патронов, корпусов для мин. Перед нами трудная задача: развивать производство всего, то есть от ткани и турникетов до высокоточных снарядов. Помощь от Америки и других союзников может останавливаться, может увеличиваться. Мы должны быть готовы, что в какой-то момент она упадет до нуля. Если этого не произойдет - отлично, потому что у нас будет большее вооружение. Если произойдет - мы будем готовы", - подчеркнул он.

Читайте также: Белый дом обсуждает с оборонной промышленностью США производство современного оружия для Украины, - Reuters

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Топ комментарии

  • Dima30
    Спочатку Зе у відставку, тоді можна поговорити про шанси.
  • 18c49ed2
    Украина должна была не останавливать его развитие в 2019. Тогда бы и большого вторжения не было. На плебс, "уставший от войны", решил иначе.
  • volley
    "Зеленский был завербован Кремлем еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть - финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти на следующий сезон?
    Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино»!
    Дело в том, что попадая в систему КВН, команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора, поэтому Зеленский врет, что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым.
    Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился!
    Важно: за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины, через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром!
    Без шума и пыли, бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России).
    За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности, символы и т.д.
    После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
    Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране, и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского!
    Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты! Вспомним слова его папаньки: «Да он плевать хотел на это президентство!»,
    не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит?
    Москва, путем шантажа, угрожая оставить его голым и босым без бизнеса, + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе.
    По плану Кремля, президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко. Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
    Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его никто не готовил на эту должность!
    И то, что Ермак его прямой куратор, это и так очевидно !
    Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране, успеха его пропаганды и дезинформации, в которую, были вброшены миллиарды $!
    Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб, как одна из самых успешных операций ФСБ". ©Nataliya Shevchuk. https://theins.ru/politika/151817

    The Insider (https://theins.ru/politika/151817)
    Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского людьми Малофеева и Суркова
    Вчера Служба безопасности Украины
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