Выдавал себя за работника ГУР и обещал жене воина включить мужа в список обмена пленными за 40 тыс. грн
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В Черкассах перед судом предстанет мужчина, обещавший жене украинского воина за 40 тыс. грн включить его в список обмена пленными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"Мужчина выдавал себя за сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы получить от жены военного ВСУ неправомерную выгоду за включение ее мужа в обменный список военнопленных Вооруженных Сил Украины.
За влияние на принятие решения уполномоченным лицом Министерства обороны Украины обвиняемый получил 40 тыс. грн.", - говорится в сообщении.
В случае доказывания вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.