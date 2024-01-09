В итальянской Модене отменили разрешение на проведение выставки о "расцвете" оккупированного Мариуполя

Городские власти итальянской Модены отозвали разрешение на проведение пропагандистского мероприятия о "расцвете" временно оккупированного Мариуполя.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На обращение украинской стороны мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки об оккупированном Мариуполе".

Искренне приветствуем это решение. Признательны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине", - отметил он.

Николенко призвал и другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций.

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"Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", - добавил спикер МИД.

Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что в городе Модена 20 января 2024 года хотят провести пропагандистское мероприятие о том, как оккупированный Мариуполь "быстро восстанавливается" после российской оккупации.