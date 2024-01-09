На заседании Ставки проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил, - Зеленский
Об этом сообщает телеграм-канал президента, передает Цензор.НЕТ.
На заседании совместно с командующими, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические издержки, ежедневная потребность, распределение между подразделениями.
Кроме того, систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий.
"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", – написал президент.
Также обсуждалась тема украинского ПВО.
"Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, громад, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - добавил Зеленский.