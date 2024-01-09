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На заседании Ставки проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил, - Зеленский

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На заседании Ставки проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил, - Зеленский
Командующие основными направлениями и операциями на заседании присутствовали очно.

Об этом сообщает телеграм-канал президента, передает Цензор.НЕТ.

На заседании совместно с командующими, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические издержки, ежедневная потребность, распределение между подразделениями.

Кроме того, систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий.

"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", – написал президент.

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Также обсуждалась тема украинского ПВО.

"Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, громад, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - добавил Зеленский.

Топ комментарии

  • Роман с камнем
  • kelt kant
    вже навіть журналісти пишуть, що одразу після того, як зе-лідор з єрмаком восени 2022, після визволення Херсону, почали як несамовиті збирати "ставки" та пхати свої пельки у справи генштабу, саме після цього наш контрнаступ накрився мідним тазом ... до цього у ЗСУ все добре вдавалося і Київщину звільнити і Харківщину і Херсон... а потім, з ростом популярності Главкома в народі, у зе-лідОра та його офісних щурів зірвало дах ... і тепер маємо те що маємо - клоун та чотириразовий уклоніст розповідає бойовим генералам куди й як наступати. А винні звісно будуть потім військові, бо інформаціцна клізма для промивки мозгов зе-лохторату знаходиться в ОПі....
  • Erlich Bachman
    Потужно провів потужну ставку. Потужні результати незабаром.
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