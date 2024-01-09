Ситуация на Купянском направлении контролируемая, тревожных "звоночков" для харьковчан нет, - Сухопутные войска ВСУ

Российские захватчики на Купянском направлении не имеют важных успехов. Силы обороны Украины находятся в активной обороне.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Видим, что успехов на купянском направлении враг каких-то важных не имеет. Наши защитники находятся в активной обороне, пытаются при случае улучшить свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям. И каких-то успехов нет. Поэтому харьковчанам пока можно быть спокойными. Сообщения иностранных СМИ о наступлении на Харьков - намерения врага, мы сами понимаем, это и Харьков, Полтава, Киев, вся Украина. Но пока каких-то тревожных "звоночков" для харьковчан нет", - отметил он.

Фитьо призвал пользоваться информацией из официальных источников и добавил, что ситуация на Купянском направлении контролируется.

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"Количество войск на границе и на купянском направлении не меняется, даем отпор врагу", - отметил Фитьо.

Он напомнил, что противник атакует на этом направлении еще с октября, и подготовку оккупантов украинские силы видели и готовились к ней, "принимали симметричные меры". В частности, подтягивали резервы, укрепляли инженерные постройки.

"Сейчас мы видим, что на всей полосе ответственности ОСГВ "Хортица" враг пытается нащупать слабинку в обороне. И акцент смещается. Как, например, из Бахмута может сместиться на Купянск, с Купянска на Бахмут. Все направления для противника важны", - подытожил Фитьо.