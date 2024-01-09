В Украине создается платформа видеонаблюдения для защиты украинцев от преступности, - Шмыгаль

В Украине стали создавать единую платформу видеонаблюдения. Она необходима для защиты украинцев от преступности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения", – заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, планируется установить 50 тысяч камер. В настоящее время около 8 тысяч уже интегрировано. Эта работа продолжается постоянно.

Премьер подчеркнул, что в Украине меняются стандарты безопасности гражданской жизни. Это потребность военного времени, которая сохранится и после войны.

"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", - добавил он.

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