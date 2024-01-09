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В Украине создается платформа видеонаблюдения для защиты украинцев от преступности, - Шмыгаль

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В Украине создается платформа видеонаблюдения для защиты украинцев от преступности, - Шмыгаль
В Украине стали создавать единую платформу видеонаблюдения. Она необходима для защиты украинцев от преступности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения", – заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, планируется установить 50 тысяч камер. В настоящее время около 8 тысяч уже интегрировано. Эта работа продолжается постоянно.

Премьер подчеркнул, что в Украине меняются стандарты безопасности гражданской жизни. Это потребность военного времени, которая сохранится и после войны.

"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", - добавил он.

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Топ комментарии

  • SANDY
    мільйон дронів вже літає, тепер мільйон камер, щоб ворогам будо легше слідкувати
  • Псамметих II
    ПИ-ДА-РА-С, Пид.расиНА. Во время войны очень нужны камеры.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Фішка в тому, що камери таки встановлять. На відміну віл дронів, які в заявленій кількості літати не будуть. Бо відеокамери не безкоштові і грошей на таке воюючій крахні ніхто не дасть - пріоритети інші (ті ж самі дрони). Тоді сому це робиться? А для контролю над українцями по прикладу кчцапії - раз і розпил бабла - два. А найгірше, що під час війни одна платформа матиме інформацію про все, що робитьмя на вулицях українських міст в режимі реального часу. І не факт, що до цієї платформи не буде мати доступу ворог через своїх хакерів, чи українських зрадників. А отже буде знати про рух транспорту, переміщення військових колон і вантажів і соціальну ситуацію. І розвідки не треба.
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