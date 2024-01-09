Лидер оппозиции Германии Мерц призвал Шольца прекратить "колебания" по поставкам ракет Taurus Украине
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Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не медлить с поставками дальнобойных ракет Taurus Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По мнению главы ХДС, "колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться", а Шольц должен наконец отказаться от своего воздержания в этом вопросе.
"Это бы очень помогло Украине", – добавил лидер оппозиционной партии Германии.
Мерц приветствовал недавний призыв Шольца к союзникам в Европейском Союзе активизировать свои усилия в пользу Украины.
"Это хороший сигнал. Однако это также должно касаться и самой Германии", - считает он, объяснив, что в случае согласия федерального правительства на поставку Украине крылатых ракет "заявление канцлера также вызвало бы большее доверие".