Лидер оппозиции Германии Мерц призвал Шольца прекратить "колебания" по поставкам ракет Taurus Украине

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не медлить с поставками дальнобойных ракет Taurus Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По мнению главы ХДС, "колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться", а Шольц должен наконец отказаться от своего воздержания в этом вопросе.

"Это бы очень помогло Украине", – добавил лидер оппозиционной партии Германии.

Мерц приветствовал недавний призыв Шольца к союзникам в Европейском Союзе активизировать свои усилия в пользу Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит зенитных ракет есть, никто этого не скрывает. Но к публикациям западных СМИ следует относиться с осторожностью, - Игнат

"Это хороший сигнал. Однако это также должно касаться и самой Германии", - считает он, объяснив, что в случае согласия федерального правительства на поставку Украине крылатых ракет "заявление канцлера также вызвало бы большее доверие".