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Зеленский посетит Всемирный экономический форум в Давосе

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Зеленский посетит Всемирный экономический форум в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский лично выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который пройдет на следующей неделе.

Об этом сообщил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Бренде, Зеленский "произнесет речь и встретится с председателями форума" на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 19 января.

"Это происходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия", - добавил президент ВЭФ.

По данным СМИ, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание уделят конфликту между Израилем и боевиками ХАМАС.

В конференции примут участие многие мировые лидеры и высокопоставленные политики, в том числе президент Израиля Исаак Херцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Зрада:
    Взагалі, Єрмак дуже хитрий... Диявольськи хитрий.
    Зрозумівши, що нахрапом здати Україну в Стамбулі не вдалось, зермаки взяли таймаут, та почали затягувать ситуацію в болото. Барісич вигадав казочку "формулу миру" (не перемоги), і почав гастролювати з нею світом, показуючи Бовтіка. Паралельно вони нищили найкращих військових у фортеці Бахмут, та зірвали контранступ. Єрмак чекав виснаження Європи та США. І дочекався. Ідеальний момент, щоб підписати капітуляцію з рашкай, відкласти звільнення територій на 15 років (назавжди). Все це буде красіво загорнуто у якісь "гарантії безпеки", а свідками та співучасниками мають бути представники інших країн (щоб не було так, як з Джонсоном, який зірвав їм Стамбульські). Фінал очікується в Давосі 14 січня, а потім "Глобальний саміт миру", який теж вигадав Єрмак. Ви ж за мір ва всьом міре, да? То підписуйте мирову з ворогом.
    Правда арахамії не врахували, що наступного дня після підписання рашка може підкріпити договір отими північно-корейськими ракетами, метр в діаметрі
  • vitaliymkua
    Дурне поїхало в турне.
  • Vaaleikumassalam
    розповість як можна угробити економіку країни за максимально короткий срок
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