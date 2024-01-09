Финский депутат Европарламента Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) финского политика.
Сарвамаа назвал петицию исторической и подчеркнул, что против Венгрии ни разу не применялись процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.
Эта статья предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза – уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.
Евродепутат считает, что "механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана".
"Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Раде", – добавляет он.
В тексте петиции отмечается, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета, мы считаем, что пора для Европейского парламента принять меры".
Сбор подписей под петицией продлится до пятницы, после чего ее передадут главе Европарламента Роберти Метсоли.
"Это переломный момент для ЕС", - подытожил Сарвамаа.
Ранее Венгрия выдвинула новое требование относительно снятия вето на 50 млрд евро для Украины. Согласно венгерскому предложению, ЕС должен ежегодно предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро. Но только если финансирование будет пересматриваться каждый год.