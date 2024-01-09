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Гуманитарная помощь нужна 14,6 млн украинцев, - ООН

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Гуманитарная помощь нужна 14,6 млн украинцев, - ООН
По данным Организации Объединенных Наций, на гуманитарную помощь Украине в текущем году нужно около 4,1 миллиарда долларов США (эквивалент 3,75 миллиарда евро). Более 14,6 миллиона человек, около 40 процентов населения Украины, будут нуждаться в поддержке.

Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В ООН объясняют потребность в том, что в Украине ежедневно погибают и получают ранения гражданские, Россией разрушается жилье людей и жизненно важная инфраструктура. На это накладывается суровая зима, люди зависят от доставки продовольствия, воды, медикаментов и других гуманитарных товаров.

"Если боевые действия продолжатся, а удары по объектам энергетической и другой критически важной инфраструктуры увеличатся этой зимой, текущая гуманитарная ситуация в этом году, вероятно, будет дальше ухудшаться. Поэтому сейчас, как никогда, актуальна масштабная гуманитарная операция", - подчеркнули в УКГВ.

По оценкам ООН, около 6,3 миллиона украинцев вынуждены были уехать за границу, убегая от войны. К концу 2023 года в Европе было зарегистрировано 5,9 миллиона беженцев из Украины. Региональный план реагирования на нужды беженцев, который УГКВ планирует обнародовать на следующей неделе, предусматривает помощь 2,3 миллиона беженцев и принявшим их местным громадам. В этот же день планируется обсуждение плана реагирования на гуманитарные нужды в Украине.

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Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    І шпиталі потребують всього. Навіть б/в одягу для хлопців. Футболки, светри, штани, куртки, взуття..цивільне, для шпиталю. Бо з поранених одяг зрізають й треба перевдягнути...також бутлі здорові для води необхідні..сусід збирає й розвозить по шпиталям.

    Таке враження, що держава болт забила..
  • Рівняю нерівних
    А дадуть Українцю куя... і мені цим куйом годувати 4 голодних рта..
  • Володимир Білик f5397b1d
    гірше того - по двоє і по троє сплять, голими, мерзнуть, слимаків їдять з голоду. А оон бідкається про зруйновану інфраструктуру. Може слід знищити причину того руйнування? Хоча б вигнати з радбезу як самованця?
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