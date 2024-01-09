Кулеба ожидает ускорения обязательств стран-партнеров относительно оказания помощи противовоздушной обороне во время заседания Совета Украина-НАТО
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины. Речь идет как о современных системах, так и о боеприпасах к ним", - отметил Кулеба.
Поскольку недавние российские атаки были направлены в том числе на истощение украинской системы ПВО, Кулеба просит союзников регулярно присылать боеприпасы для пополнения запасов.
"Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в приграничное воздушное пространство НАТО", - сказал министр иностранных дел.