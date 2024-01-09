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Чешский завод бесплатно передает Украине наземные беспилотники для эвакуации раненых. ФОТО

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Чешский завод Isolit-Bravo бесплатно поставляет украинской армии наземные беспилотники. Они нужны для помощи раненым и не только.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hospodářské noviny.

Отмечается, что модель наземного беспилотника Trail-Blazer обладает дистанционным управлением с длительным сроком службы аккумулятора и возможностью перевозить до 350 кг груза.

Также такой беспилотник может использоваться для перевозки раненых. В компании отметили, что это устройство высоко ценят в Украине.

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Компания уже отправила восемь подобных устройств на фронт в Украину, при этом сделала это совершенно бесплатно.

По словам дизайнера Филиппа Халупника, устройство размером примерно с автомобиль для картинга идеально подходит для помощи солдатам на передовой. Он управляется дистанционно и приводится в движение с помощью электродвигателя.

Чехия является одним из главных союзников Украины, поддержавшего нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. В течение войны Прага оказывает нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

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Чешский завод бесплатно передает Украине наземные беспилотники для эвакуации раненых 01

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
  • MrStepanovM
    в тебе є якісь підстави це писати? підтверджені факти? Можеш викласти? Я на "Повернись живим" не пам'ятаю вже скільки відправив і звідколи відправляю. Тож можу спитати
  • Ahmed Nunji
    Потрібні і одні, і інші, бо все одно не вистачає.
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