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Комитет ВР перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на среду, 10 января

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Комитет ВР перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на среду, 10 января
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады перенес на среду, 10 января, рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Соответственно завтра (наиболее вероятно) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения)", - написал политик.

Также он добавил, что, вероятно, законопроект будет отправлен на голосование в первом чтении 11 января.

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Ранее Железняк сообщал, что в Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации.

А глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, отмечал пробелы в действующих механизмах мобилизации.

Перед этим комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    в законі 100% є якась не здорова куйня,
    як що вже вони так бояться виносити це на публіку
    то що ж там таке є???
  • Рівняю нерівних
    Можна з впевненістю сказати одне - справедливим він точно не буде..
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Колись ми з росісян за пробите дно сміялись..з цими віслюками зеленими, ми дно пробиваємо постійно, і хз коли зупинимось..
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