Комитет ВР перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на среду, 10 января

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады перенес на среду, 10 января, рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Соответственно завтра (наиболее вероятно) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения)", - написал политик.

Также он добавил, что, вероятно, законопроект будет отправлен на голосование в первом чтении 11 января.

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Ранее Железняк сообщал, что в Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации.

А глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, отмечал пробелы в действующих механизмах мобилизации.

Перед этим комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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