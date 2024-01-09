Комитет ВР перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на среду, 10 января
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал народного депутата Ярослава Железняка.
"Соответственно завтра (наиболее вероятно) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения)", - написал политик.
Также он добавил, что, вероятно, законопроект будет отправлен на голосование в первом чтении 11 января.
Ранее Железняк сообщал, что в Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации.
А глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, отмечал пробелы в действующих механизмах мобилизации.
Перед этим комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.