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Россияне атаковали двумя "шахедами" дом культуры в селе Сумской области, - ОВА

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Россияне атаковали двумя "шахедами" дом культуры в селе Сумской области, - ОВА
Российские оккупанты направили два ударных БПЛА типа Shahed в поселок Краснопольской громады Сумской области, в результате атаки зафиксировано попадание в местный дом культуры, информацию о пострадавших уточняют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает областная военная администрация.

"Сегодня вечером враг в очередной раз атаковал пограничье Сумщины. Россияне направили два БПЛА типа "шахед" в поселок Краснопольской громады. Попали в местный дом культуры. Повреждены частные дома, линии электропередачи. На месте работают все необходимые службы. Информацию о пострадавших уточняют", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Огусто
  • Dust
    може якась місцева курва навела на явну чи уявну база ЗСУ
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    Що не ясно? Нехай "крота" шукають - навів, мабуть написав, що там зібрання військових.
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