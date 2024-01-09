Россияне атаковали двумя "шахедами" дом культуры в селе Сумской области, - ОВА
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Российские оккупанты направили два ударных БПЛА типа Shahed в поселок Краснопольской громады Сумской области, в результате атаки зафиксировано попадание в местный дом культуры, информацию о пострадавших уточняют.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает областная военная администрация.
"Сегодня вечером враг в очередной раз атаковал пограничье Сумщины. Россияне направили два БПЛА типа "шахед" в поселок Краснопольской громады. Попали в местный дом культуры. Повреждены частные дома, линии электропередачи. На месте работают все необходимые службы. Информацию о пострадавших уточняют", - сказано в сообщении.