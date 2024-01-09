Зеленский обсудил разблокирование 50 млрд евро для Украины с бельгийским премьером. Де Кроо пообещал увеличивать поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Одной из тем обсуждений стало разблокирование 50 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента и Twitter(X) бельгийского премьера.

Зеленский поздравил Бельгию с началом председательства в Совете ЕС и поблагодарил за то, что поддержка Украины и международного права является одним из приоритетов бельгийского председательства.

"Ценим декабрьское решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении Украины и надеемся, что при поддержке Бельгии наше государство существенно продвинется в выполнении дальнейших формальных шагов на этом пути", - написал президент.

Также он рассказал бельгийскому политику о недавних российских воздушных ударах и дальнейшей потребности в укреплении украинской системы ПВО. И пообщался с ним о двустороннем сотрудничестве, а также координации европейской оборонной помощи.

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Кроме того, во время разговора обсуждалась важность разблокирования европейской финансовой помощи в размере 50 млрд евро, а также вопрос реализации украинской "формулы мира".

После разговора с Зеленским де Кроо опубликовал сообщение в своем Twitter(X). Там он заявил о том, что "ЕС и дальше будет увеличивать свою поддержку Украины".

"Мы будем и дальше сближать наши экономики и народы, пока Украина движется путем вступления в ЕС. Мы с вами сейчас и в будущем", - написал он.

В сообщении де Кроо отметил, что его разговор с Зеленским состоялся перед саммитом ЕС 1 февраля, где должны принять решение о четырехлетней программе поддержки Украины на 50 миллиардов евро.

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